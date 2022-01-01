25 апр 2022



Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE



По сообщению Daily Mail, OZZY OSBOURNE, два года назад заявивший, что борется с болезнью Паркинсона, обратился за разрешением на строительство «реабилитационного» крыла в своём историческом доме в Бакингемшире (Англия), внесённом в список II класса. В пристройке будет «обилие мест для отдыха и сидения», «незаметные поручни и приспособления» и «мягкие нескользящие поверхности», а также автономная квартира для медсестры. Кроме того, в доме предусмотрены «оранжерея с бассейном», «комната в саду» и «студия для оздоровительных упражнений».







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