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У OZZY OSBOURNE COVID-19



OZZY OSBOURNE сдал положительный тест на COVID-19 — об этом сообщила жена музыканта:



«Диагноз был поставлен только Ozzy... Была середина ночи [по британскому] времени. Я поговорила с ним, и он в порядке. Сейчас я очень за него беспокоюсь. Мы два года не болели COVID и это просто "удача" Ozzy, что он подхватит его именно сейчас».



Когда у нее спросили, что она первым делом сделает, когда вернется в Лос-Анджелес из Великобритании, она ответила:



«[Я] обниму его и поцелую, на нем будет около трех масок. Моя семья — это моя жизнь»



На вопрос о том, как остальные члены семьи Osbourne отреагировали на диагноз Ozzy, Sharon сказала:



«К сожалению, диагноз ему поставили посреди ночи — они все спят — так что я еще не разговаривала с ними, но они будут рядом. Они будут с ним».







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