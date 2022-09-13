13 сен 2022



OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену



OZZY OSBOURNE вместе с женой дал интервью Apple Music по случаю выхода нового альбома "Patient Number 9", в рамках которого рассказал о состоянии здоровья:



«Мне немного лучше, но потребуется время, чтобы вернуться к нормальному балансу. Я могу только стараться изо всех сил.



Всё идёт медленно. Но я вернусь на сцену, даже если это убьёт меня нахх!»







+2 -1



( 6 ) просмотров: 692

