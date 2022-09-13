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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Ozzy Osbourne

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|||| 13 сен 2022

OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену



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OZZY OSBOURNE вместе с женой дал интервью Apple Music по случаю выхода нового альбома "Patient Number 9", в рамках которого рассказал о состоянии здоровья:

«Мне немного лучше, но потребуется время, чтобы вернуться к нормальному балансу. Я могу только стараться изо всех сил.

Всё идёт медленно. Но я вернусь на сцену, даже если это убьёт меня нахх!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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13 сен 2022
WahrandPhain
Прикольнее было бы, если бы рука Шерон была у оззи за спиной, как в том жутком ужастике про кукловода) жалкий беспомощный старый каблук, лучше бы ушел во время. ребят, серьезно блядь, без шуток - вы посмотрите, он в кресле сидит с трудом и еле говорит, какой нахуй рок и сцена, что за шапито? Кому это надо?
13 сен 2022
father
WahrandPhain, насчёт выступлений хз конечно, но он тут гораздо разборчивее говорит и поживее выглядит, чем пару лет назад в каком-то интервью, где его даже старались не показывать, чтобы не демонстрировать кучу развалившегося дерьма в кресле, которое зачем-то называют князем тьмы
13 сен 2022
R
Red One
WahrandPhain, это фильм Мертвая Тишина - крутейший. Джеймс Ван вещи делал.
Like!1
13 сен 2022
r
resurgamresponses
дааа, посмотрите 3 минуты хотя бы.
рассказывает все те ж е старые байки. впрочем откуда взяться новым?
13 сен 2022
R
Red One
Вспомнил как пару лет назад Шэрон придумала утку про измену Оззи с домработницей. Очень было смешно. А сейчас прям чото грустно. Какая измена. Про виагру уже лет 15 назад байки были.
13 сен 2022
R
Red One
Альбом новый дерьмецо кстати, сонграйтинг нулевой - нейросеть
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просмотров: 692

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