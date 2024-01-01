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OZZY OSBOURNE: «Черт. я хочу дожить до выхода байопика!»



OZZY и SHARON OSBOURNE в беседе со своими детьми Jack'ом и Kelly обсудили съемки байопика:



Ozzy: «К тому времени, когда они закончат этот фильм, я уже умру... Я хочу быть живым, чтобы увидеть его!»



«Фильмы снимаются целую Вечность» — добавила Sharon.



На вопрос о том, какую актрису она хотела бы видеть в байопике, она сказала:



«Флоренс Пью или маленькую девочку из "Игры престолов"»







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