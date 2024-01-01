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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 30
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 21
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Ozzy Osbourne

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13 мар 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Черт. я хочу дожить до выхода байопика!»

13 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»

28 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе

11 фев 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»

10 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE наехал на Йе

29 янв 2024 : 		 ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»

25 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE о жене: «Я не могу жить без неё»

24 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки

24 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме

23 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»

16 янв 2024 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о недолгом сотрудничестве с OZZY

11 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE собирается когда-нибудь снова организовать Ozzfest

10 янв 2024 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов»

9 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY

26 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я выступлю, я обязательно еще выступлю!»

18 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»

13 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»

7 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки

3 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»

30 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY

27 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»

26 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!

25 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»

24 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»
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OZZY OSBOURNE: «Черт. я хочу дожить до выхода байопика!»



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OZZY и SHARON OSBOURNE в беседе со своими детьми Jack'ом и Kelly обсудили съемки байопика:

Ozzy: «К тому времени, когда они закончат этот фильм, я уже умру... Я хочу быть живым, чтобы увидеть его!»

«Фильмы снимаются целую Вечность» — добавила Sharon.

На вопрос о том, какую актрису она хотела бы видеть в байопике, она сказала:

«Флоренс Пью или маленькую девочку из "Игры престолов"»




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