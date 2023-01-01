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*Новое видео THERION 30
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 25
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 17
*SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом 13
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Ozzy Osbourne

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18 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»

13 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»

7 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки

3 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»

30 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY

27 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»

26 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!

25 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»

24 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»

21 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о здоровье OZZY: «Почти пять лет мой муж очень сильно болеет»

19 ноя 2023 : 		 Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»

17 ноя 2023 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»

13 ноя 2023 : 		 BOB DAISLEY: «А OZZY OSBOURNE вообще слышал демки с Рэнди?»

11 ноя 2023 : 		 JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»

8 ноя 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE о том, почему демо с Рэнди так и не вышли

1 ноя 2023 : 		 Почему OZZFEST приказал долго жить

19 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL

18 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»

11 окт 2023 : 		 В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?

8 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE

5 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи

4 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY

27 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом

25 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...

20 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готовится к последней операции

14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»
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SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»



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SHARON OSBOURNE в интервью The Times Of London призналась, что косметическая операция 2021 года была худшим решением в её жизни:

«Я выглядела как циклоп, один глаз тут, другой там, рот перекошен и нужно ждать, пока всё заживет, чтобы идти и вновь это исправлять заново.

Это всё тщеславие. Эго. "О, вы выглядите прекрасно для своих лет". Но я-то знаю как я выгляжу, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу себя настоящую».




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