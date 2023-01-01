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SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»



SHARON OSBOURNE в интервью The Times Of London призналась, что косметическая операция 2021 года была худшим решением в её жизни:



«Я выглядела как циклоп, один глаз тут, другой там, рот перекошен и нужно ждать, пока всё заживет, чтобы идти и вновь это исправлять заново.



Это всё тщеславие. Эго. "О, вы выглядите прекрасно для своих лет". Но я-то знаю как я выгляжу, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу себя настоящую».







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