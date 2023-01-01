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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию



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OZZY OSBOURNE в подкасте "The Osbournes" сообщил, что ему понадобится новая операция:

«В нижней части спины мне сделают эпидуральную инъекцию, потому что у меня обнаружили кое-что: ниже шеи есть два позвонка, в том месте где в меня врезался байк, они разрушились, от них ничего не осталось».

После того, как сын Ozzy Jack спросил: «Они будут сращивать диски?», Ozzy ответил:

«Я не знаю, что они за хрень там собираются сотворить».

Затем жена и менеджер Ozzy Sharon сказала, что она не уверена в правильности медицинского термина. Ozzy добавил:

«Всё, что я знаю, это то, что сейчас мне очень больно, я испытываю сильный дискомфорт».

Супруги также подтвердили, что это будет «операция номер четыре» для 74-летнего музыканта, который выразил оптимизм по поводу предстоящей процедуры:

«Я сказал вчера доктору: "Знаете, что я слышал, а это так и есть - людям заменяют диски, которые продолжают работать, и они становятся самыми крепкими в кости».

Но Sharon уточнила, что врач сказал, что они не знают, поможет ли эта операция. Кроме того, Ozzy объяснил, почему он всегда ходил так, чтобы голова была впереди тела:

«В моей спине два диска и мышцы на плечах отделились от скелета, и поэтому я наклоняюсь вперёд, как будто гравитация тянет мою голову вперёд».




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