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Ozzy Osbourne

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|||| 9 янв 2024

SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY



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SHARON OSBOURNE призналась, что ее не тянет заниматься сексом с мужем Ozzy Osbourne, и рассказала о своей реакции, когда он предлагает ей порезвиться. В интервью DailyMail.co.uk она рассказала о том, что больше не испытывает потребности в интимной близости с мужем, с которым прожила 40 лет, и призналась, что спрашивает "а надо ли?", когда он примеривается к ней.

«Нет ничего такого, к чему бы не пристрастился Ozzy. Это его характер».

Когда ее спросили, занимается ли она с ним сексом, она сказала:

«Это скорее похоже на: "О, нам обязательно? Правда?"»

У Ozzy были романы с парикмахером, двумя массажистками, русским подростком и поварихой(-ом?). Всего три года назад Sharon во время выступления на шоу The Talk хвасталась, что до сих пор занимается сексом с OZZY "дважды в неделю".

SHARON OSBOURNE Says She Can't Be Bothered To Have Sex With OZZY Anymore - "There's Nothing He Is Not Addicted To"




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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9 янв 2024
gravitgroove
Тот самый подросток, отпишь здесь, плиз, нужна инфа!
Like!2  Dislike!1
9 янв 2024
Damien
gravitgroove, а может, это была просто девочка-подросток? :-)

Шэрон на старости лет, похоже, совсем поехала кукухой: и не стыдно на весь мир подобные откровения вываливать? Даже ее давно покойный, всегда внешне благообразный папаша Арден уж на что порой был скандалист, но он БЫЛ МУЖИК и до подобного не опускался никогда.
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9 янв 2024
J
Jack of Diamonds
Damien, а чего такого? ее жизнь, хочет - рассказывает, хочет - нет
9 янв 2024
Damien
Jack of Diamonds, а расскажи-ка на весь белый свет про свою интимную жизнь, про ее периодичность, любимые позы и крики... Ты с удовольствием про это расскажешь "по секрету всему свету"?
  Dislike!2
9 янв 2024
ChatGPT
Damien, просто мы этого стесняемся, а она нет ;)
Like!1
9 янв 2024
Damien
ChatGPT, да, МЫ стесняемся, - как говорит моя жена, "стыдясь порой по жизни голой жопы"...

Я чрезвычайно жду от Шэрон интимных подробностей! Вот только она всего ведь всё равно не расскажет, шельма... :)))
9 янв 2024
J
Jack of Diamonds
Damien, чего это ты всех под одну гребенку метешь, парень? Меня спросят - я отвечу так как считаю нужным, ее спросили - она ответила так, ее никто не заставлял
9 янв 2024
N
Nihel
Damien, рассказать может любой. Шерон свой рассказ ещё и манетизарует. Не напрямую конечно, но всё же.
9 янв 2024
gravitgroove
Damien, она уже давно, когда про свои дырки рассказывала и то, что в одной из них не все впорядке.
Да без иронии комментировать их уже не получается.
И какому адекватному человеку придет в голову хвалиться, или хотя бы ради шока аудитории исповедоваться, что он поймал горлом струю одного из ублюдков Motley Crue, затем слизывая ее с кафеля. Пьфу, блэээдж! GG Allin не кичился своими выходками, что и делает из него настоящего джентльмена, а не позёра.
Во времена Black Sabbath такой х** не было!
Like!1
9 янв 2024
Lord Iscariah
Я хочу видеть грязный секс дедов!
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9 янв 2024
WahrandPhain
Правильно, зачем ей контуженый дед, вызывает проститутов и ебется с ними.
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9 янв 2024
WahrandPhain
У Ozzy были романы с парикмахером, двумя массажистками, русским подростком и поварихой(-ом?).

нормальная женщина уже давно послала бы его нахуй, но не эта куколдская карга. А теперь, когда оззи уже бесполезен, она отыгрывается за все обиды с другими. Фу блядь, какая же мерзкая семейка.
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9 янв 2024
O
Old Nothing
А новый альбом-то когда??
Like!1
9 янв 2024
gravitgroove
Old Nothing, ахаха, хороший вопрос!
9 янв 2024
s
sibterminator
Old Nothing, когда освоят нейросеть.
9 янв 2024
Exceptional
Для Шэрон и барышня/мужик лет 40 - тоже подросток, если подумать...
9 янв 2024
В
Владимир В
Тоже мне, новость - старуха не желает деда! На мой скромный взгляд, лучше бы вместо этой желтизны выложили новость о смерти Тони Кларкина. Он несколько дней не дожил до выхода нового альбома Магнума.
Like!2
9 янв 2024
father
Хз, куда ещё скинуть, но нашёл пользователя с интересным ником: https://darkside.ru/user/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%AB%20%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%AB/

просмотров: 1630

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