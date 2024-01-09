9 янв 2024



SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY



SHARON OSBOURNE призналась, что ее не тянет заниматься сексом с мужем Ozzy Osbourne, и рассказала о своей реакции, когда он предлагает ей порезвиться. В интервью DailyMail.co.uk она рассказала о том, что больше не испытывает потребности в интимной близости с мужем, с которым прожила 40 лет, и призналась, что спрашивает "а надо ли?", когда он примеривается к ней.



«Нет ничего такого, к чему бы не пристрастился Ozzy. Это его характер».



Когда ее спросили, занимается ли она с ним сексом, она сказала:



«Это скорее похоже на: "О, нам обязательно? Правда?"»



У Ozzy были романы с парикмахером, двумя массажистками, русским подростком и поварихой(-ом?). Всего три года назад Sharon во время выступления на шоу The Talk хвасталась, что до сих пор занимается сексом с OZZY "дважды в неделю".







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