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OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19



OZZY OSBOURNE в рамках программы "Ozzy Speaks" высказался насчёт вакцины от COVID-19:



«Я смотрю на это дело так: если я не сделаю вакцину и подцеплю вирус, то есть прекрасный шанс того, что меня не станет».



















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