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Ozzy Osbourne

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16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»
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Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE



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Восемнадцатого сентября в честь сорокалетия с момента выхода альбома OZZY OSBOURNE "Blizzard Of Ozz", Sony/Legacy представят её расширенную цифровую версию:

01. I Don't Know

02. Crazy Train

03. Goodbye To Romance

04. Dee

05. Suicide Solution

06. Mr. Crowley

07. No Bone Movies

08. Revelation (Mother Earth)

09. Steal Away (The Night)

10. You Looking At Me, Looking At You (current bonus track - originally the b-side to "Crazy Train")

11. Goodbye To Romance [2010 Guitar & Vocal Mix] (current bonus track)

12. RR [Outtake from "Blizzard Of Ozz" Sessions] (current bonus track)

New bonus tracks (never before available):

13. I Don't Know (from "Ozzy Live"

14. Crazy Train (from "Ozzy Live"

15. Mr. Crowley (from "Ozzy Live"

16. Revelation (Mother Earth) (from "Ozzy Live"

17. Steal Away (The Night) (from "Ozzy Live"

18. Suicide Solution (from "Ozzy Live")

19. You Said It All (live) (from "Mr. Crowley" EP)

OZZY OSBOURNE To Release 40th-Anniversary Expanded Digital Edition Of




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