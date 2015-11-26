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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE против татуировок на лице



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Ozzy Osbourne не оценил новую «звёздную» моду — татуировки на лице. Подобными тату уже давно известны боксёр Mike Tyson и рэпер Tekashi 6ix9ine, а в последнее время свои щёки и лбы перманентно украсили барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee, рэпер Post Malone и модель Amber Rose. 72-летний Ozzy восторгов по поводу этой моды не разделяет:

«Я бы никогда такого не сделал. Выше ворота лезть не стоит. Если честно, из-за таких штук лицо просто выглядит грязным. Говорят, что чем ты старше, тем больнее. Помню, когда я делал это чёртово тату, покрывающее руку, я понял, что слишком стар. Мне было около пятидесяти, и в процессе я только и думал: "Какого хрена ты на это пошёл?", а когда мастер добрался до моих локтей, я вообще офигел: "За это ещё и деньги платить?"»

В прошлом году гитарист SLAYER и EXODUS Gary Holt сказал, что он реально встревожен количеством юных рэп-артистов с лицевыми тату:

«Эти чуваки выглядят так, будто они повалялись на полу автобуса. Идите нафиг, красавцы разукрашенные. Сейчас они специально так выглядят. Охренеть. Как будто фломастерами себя размалевали».

Post Malone недавно добавил изображение циркулярной пилы с текущей кровью. У него также есть татуировка с фразой «Всегда устал» под каждым глазом. Ранее в этом году Malone рассказал GQ Style о своих многочисленных татуировках на лице, объяснив, что это нечто большее, чем просто эстетика. Фронтмен FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody сделал пару татуировок на голове: в виде ирокеза, напоминающего чешую рептилий, и изображение перьев на лысине, а также картинку возрождающегося феникса, которая символизирует его переход к трезвости.

OZZY OSBOURNE Is Not A Fan Of Face Tattoos:



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

hansi_hrb


27 авг 2020, 00:22		Деды отбунтовавшие свое начали брюзжать. А многие на месте оззи не дрочили бы где попало и не бухали. Старый помятый каблук)

nokt


27 авг 2020, 01:33		Это да, но вот только единицы (ну десятки) из почти 8-ми миллиардов могут сказать что они были / есть "на месте" Ozzy ...

hansi_hrb


27 авг 2020, 01:55		Да, но это не отменяет того факта, что предыдущее поколение пытается всегда учить молодое забывая о том что сами были когда то такими. ну и я думаю много кто не хотел бы пройти всего что прошел оззи. Я вот точно нет.

Darkside.ru Member

The Sinner


27 авг 2020, 01:59		я вот соглашусь. обожаю татировки на мужиках, но только не на лице (и не дай бог на лысине) и не на ногах. ессно, металюжные, не блатные. на плечах идеально. шикарно смотрится в любом возрасте.

Virgo_ad_noctum


27 авг 2020, 02:16		Шэрон татуху на лице не разрешила, или что такое?!

Virgo_ad_noctum


27 авг 2020, 02:17		"Это да, но вот только единицы (ну десятки) из почти 8-ми миллиардов могут сказать что они были / есть "на месте" Ozzy ..."
Женитесь на Шэрон - будете ))))

gravitgroove


27 авг 2020, 02:19		Я не вижу связи между мнением и поучением. Мне вообще нравится олдскул подход, когда на рокерах было не так много татуировок и все они выглядили как партаки, но мне вот нравится такой подход, например, как у Ансельмо было в 90-х, или у Кавалеры, но когда они все это в рукава превратили... фор фак'c сейк!!! Какого-нить Логана Мейдера к концу 90-х больно вспоминать - весь сине-зеленый, как труп. А уж Дез Фафара - это прям по сабжу!


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