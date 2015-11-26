сегодня



OZZY OSBOURNE против татуировок на лице



Ozzy Osbourne не оценил новую «звёздную» моду — татуировки на лице. Подобными тату уже давно известны боксёр Mike Tyson и рэпер Tekashi 6ix9ine, а в последнее время свои щёки и лбы перманентно украсили барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee, рэпер Post Malone и модель Amber Rose. 72-летний Ozzy восторгов по поводу этой моды не разделяет:



«Я бы никогда такого не сделал. Выше ворота лезть не стоит. Если честно, из-за таких штук лицо просто выглядит грязным. Говорят, что чем ты старше, тем больнее. Помню, когда я делал это чёртово тату, покрывающее руку, я понял, что слишком стар. Мне было около пятидесяти, и в процессе я только и думал: "Какого хрена ты на это пошёл?", а когда мастер добрался до моих локтей, я вообще офигел: "За это ещё и деньги платить?"»



В прошлом году гитарист SLAYER и EXODUS Gary Holt сказал, что он реально встревожен количеством юных рэп-артистов с лицевыми тату:



«Эти чуваки выглядят так, будто они повалялись на полу автобуса. Идите нафиг, красавцы разукрашенные. Сейчас они специально так выглядят. Охренеть. Как будто фломастерами себя размалевали».



Post Malone недавно добавил изображение циркулярной пилы с текущей кровью. У него также есть татуировка с фразой «Всегда устал» под каждым глазом. Ранее в этом году Malone рассказал GQ Style о своих многочисленных татуировках на лице, объяснив, что это нечто большее, чем просто эстетика. Фронтмен FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody сделал пару татуировок на голове: в виде ирокеза, напоминающего чешую рептилий, и изображение перьев на лысине, а также картинку возрождающегося феникса, которая символизирует его переход к трезвости.







+1 -1



( 7 ) просмотров: 357

