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Ozzy Osbourne

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18 окт 2021 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами

14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»

6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a
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Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами



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В честь 20-летия с момента выхода альбома OZZY OSBOURNE "Down To Earth", 15 октября состоялся выпуск цифрового варианта альбома с тремя бонус-треками:

01. Gets Me Through

02. Facing Hell

03. Dreamer

04. No Easy Way Out

05. That I Never Had

06. You Know... (Pt. 1)

07. Junkie

08. Running Out Of Time

09. Black Illusion

10. Alive

11. Can You Hear Them?

12. No Place For Angels **

13. Dreamer (Acoustic Version) **

14. Gets Me Through (Single Version) **

** Previously unavailable for streaming

Three Rare OZZY OSBOURNE Tracks Released To Mark 'Down To Earth' Album's 20th Anniversary



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