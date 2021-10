сегодня



Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами



В честь 20-летия с момента выхода альбома OZZY OSBOURNE "Down To Earth", 15 октября состоялся выпуск цифрового варианта альбома с тремя бонус-треками:



01. Gets Me Through



02. Facing Hell



03. Dreamer



04. No Easy Way Out



05. That I Never Had



06. You Know... (Pt. 1)



07. Junkie



08. Running Out Of Time



09. Black Illusion



10. Alive



11. Can You Hear Them?



12. No Place For Angels **



13. Dreamer (Acoustic Version) **



14. Gets Me Through (Single Version) **



** Previously unavailable for streaming







+0 -0



просмотров: 354