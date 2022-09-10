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Новое видео OZZY OSBOURNE



"One Of Those Days", новое видео OZZY OSBOURNE, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Patient Number 9", выпущенного девятого сентября.



Трек-лист:



01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues







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