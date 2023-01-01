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OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»



В недавнем интервью у OZZY OSBOURNE спросили, как изменился мир рока и металла за десятилетия, прошедшие с начала его музыкальной карьеры:



«Ну, я никогда не чувствовал себя комфортно из-за этого ярлыка, который на меня навесили — "металл". Потому что Ozzy Osbourne играет хэви, а группы, которые [считаются металл-группами], действительно тяжелые, и нас всех относят к одной категории. Когда тебя причисляют к какому-то определенному жанру, бывает очень сложно сделать что-то более легкое, акустический трек или то, что тебе хотелось бы записать. Когда-то давно всё это было просто рок-музыкой. И до сих пор это просто рок-музыка».







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