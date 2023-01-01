Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
*Видео с последнего концерта KISS 14
*DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



13 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»

7 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE пока не собирается использовать ИИ для создания музыки

3 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»

30 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY

27 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»

26 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: OZZY должен быть в ЗСРнР!

25 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»

24 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»

21 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE о здоровье OZZY: «Почти пять лет мой муж очень сильно болеет»

19 ноя 2023 : 		 Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»

17 ноя 2023 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «В туры он больше не поедет»

13 ноя 2023 : 		 BOB DAISLEY: «А OZZY OSBOURNE вообще слышал демки с Рэнди?»

11 ноя 2023 : 		 JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»

8 ноя 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE о том, почему демо с Рэнди так и не вышли

1 ноя 2023 : 		 Почему OZZFEST приказал долго жить

19 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL

18 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»

11 окт 2023 : 		 В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?

8 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE

5 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи

4 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY

27 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом

25 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...

20 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готовится к последней операции

14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»

13 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE: «Не люблю ярлык металлиста»



zoom
В недавнем интервью у OZZY OSBOURNE спросили, как изменился мир рока и металла за десятилетия, прошедшие с начала его музыкальной карьеры:

«Ну, я никогда не чувствовал себя комфортно из-за этого ярлыка, который на меня навесили — "металл". Потому что Ozzy Osbourne играет хэви, а группы, которые [считаются металл-группами], действительно тяжелые, и нас всех относят к одной категории. Когда тебя причисляют к какому-то определенному жанру, бывает очень сложно сделать что-то более легкое, акустический трек или то, что тебе хотелось бы записать. Когда-то давно всё это было просто рок-музыкой. И до сих пор это просто рок-музыка».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 131

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом