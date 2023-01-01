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*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
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Ozzy Osbourne

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OZZY и SHARON OSBOURNE о том, почему демо с Рэнди так и не вышли



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В рамках нового эпизода подкаста семейки OSBOURNE, всплыл вопрос о записях, которые Bob Daisley назвал священным Граалем — демозаписи оригинального состава времен "Blizzard Of Ozz" и почему они так и не были изданы. Когда Jack предположил, что семья Рэнди должна сама решать, должны ли эти записи увидеть свет, Sharon сказала: "Именно так".

Однако Ozzy объяснил более конкретную причину того, почему эти записи не были представлены публике.

"Качество отстойное. Качество просто ужасное".

С ним согласилась и Sharon, сказав: "[Они были записаны] на маленьком кассетном аппарате — на крошечном маленьком кассетном аппарате. И да, мы ничего не можем с ней сделать".




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