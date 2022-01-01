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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 19
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 13
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Ozzy Osbourne

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5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»

25 апр 2022 : 		 Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE

22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»

1 апр 2022 : 		 MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE

30 мар 2022 : 		 Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе

17 мар 2022 : 		 SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY

11 мар 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD

9 мар 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов

4 фев 2022 : 		 STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE

26 янв 2022 : 		 PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE

12 янв 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа

9 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»

4 янв 2022 : 		 Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE

29 дек 2021 : 		 Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»

29 дек 2021 : 		 Криптомыши от OZZY OSBOURNE

22 дек 2021 : 		 Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?

8 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»

1 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком
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|||| сегодня

SHARON OSBOURNE под капельницей



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SHARON OSBOURNE опубликовала фотографию под капельницей, к которой её подключили из-за COVID-19.






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