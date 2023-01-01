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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Ozzy Osbourne

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31 авг 2023 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

20 авг 2023 : 		 GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»

9 авг 2023 : 		 Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?

27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»
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|||| сегодня

Новая фигурка OZZY OSBOURNE



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Funko выпустили новую фигурку OZZY OSBOURNE — детали на Funko.

OZZY OSBOURNE - New Funko Pop! Purple Fringe Vinyl Figure Available




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