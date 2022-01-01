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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 19
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места



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OZZY OSBOURNE впервые в карьере получил два подряд первых места с синглами из альбома: 12 декабря "One Of Those Days" (featuring Eric Clapton) достиг первой строчки, а ранее такого же успеха добилась песня "Patient Number 9" (featuring Jeff Beck).

«Я охренеть не встать как офигел от отклика на мой альбом, просто рвет башню!» — заявил Ozzy.




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