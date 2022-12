сегодня



OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места



OZZY OSBOURNE впервые в карьере получил два подряд первых места с синглами из альбома: 12 декабря "One Of Those Days" (featuring Eric Clapton) достиг первой строчки, а ранее такого же успеха добилась песня "Patient Number 9" (featuring Jeff Beck).



«Я охренеть не встать как офигел от отклика на мой альбом, просто рвет башню!» — заявил Ozzy.







