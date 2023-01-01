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*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Ozzy Osbourne

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Быть быку OZZY или нет?



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Ozzy — одно из четырёх имен в списке претендентов на роль механического быка, который появился на прошлогодних Играх Содружества в Бирмингеме, Англия. Его появление вовсе неслучайно — мало того, что Ozzy один из ярчайших представителей Бирмингема, он ещё и принимал участие в открытии этих игр, а с учётом участившихся проблем со здоровьем знаменитого музыканта подобное выступление ценится на вес золота.

Почти 2 000 имён было предложено для быка после того, как он стал настоящим хитом на церемонии открытия спортивных соревнований прошлым летом, и теперь члены жюри сократили список до четырёх финальных имен: Ozzy, Бостин, Брумми или Боултон. Народное голосование будет открыто до полуночи 20 июня.

10-метровый бык будет представлен на своём постоянном месте — бирмингемском вокзале Нью-Стрит — в июле.

Лорд Питер Хенди, председатель Network Rail, сказал:

«Отклик на конкурс был потрясающим: почти 2 000 человек прислали свои предложения. Для меня было честью работать с мэром Уэст-Мидлендс Энди Стритом над выбором четырёх последних вариантов, но окончательное решение остаётся за общественностью.

Бык был иконой Игр Содружества, и мы просто обязаны были сохранить его и дать ему постоянный дом на бирмингемском вокзале Нью-Стрит».

Энди Стрит, мэр Уэст-Мидлендс, добавил:

«Пришло время высказать своё мнение и выбрать имя для культового быка, который так замечательно передал дух Игр Содружества в Бирмингеме 2022 года. Будет ли это Оззи, Брумми, Бостин или Боултон? Выбор за вами.

Мне не терпится узнать, как захочет назвать быка общественность, чтобы туристы и местные жители любовались им в великолепном окружении вокзала Нью-Стрит в ближайшие месяцы и годы».

Петиция с требованием оставить скульптуру в городе собрала более 15 000 подписей.




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