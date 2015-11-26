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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 148

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 98
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Ozzy Osbourne

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29 дек 2021 : 		 Кибермыши от OZZY OSBOURNE

22 дек 2021 : 		 Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?

8 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»

1 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком

27 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY

24 ноя 2021 : 		 Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023

18 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE

17 ноя 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года

1 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?

1 ноя 2021 : 		 Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР

29 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео

28 окт 2021 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью

22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

22 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»

18 окт 2021 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE вышел с бонусами

14 окт 2021 : 		 Andrew Watt травит байки об OZZY

13 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE: «Новый альбом похож по звучанию на "Ordinary Man"»

4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

4 окт 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой

29 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE получил золото

18 сен 2021 : 		 OZZY OSBOURNE будет лечиться

14 сен 2021 : 		 Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми

27 авг 2021 : 		 Специальный комплект OZZY OSBOURNE

18 авг 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»
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Кибермыши от OZZY OSBOURNE



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OZZY OSBOURNE выпустил коллекцию NFT Cryptobatz, тираж которой составляет 9 666 штук.

«Я давно хотел поучаствовать в движении NFT, и когда после нескольких неудачных попыток купить себе Bored Ape на Рождество я попросил это сделать Sharon, но она отказалась, и поэтому я решил создать свою собственную коллекцию. Cryptobatz — это чертовски интеллектуальный проект для коллекционеров и фанатов NFT. Дизайн отдаёт дань уважения одному из моих самых знаковых моментов на сцене и является шансом приобрести редкий экспонат истории искусства. Мне это нравится!»

OZZY OSBOURNE Announces First NFT Collection,



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