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Кибермыши от OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE выпустил коллекцию NFT Cryptobatz, тираж которой составляет 9 666 штук.



«Я давно хотел поучаствовать в движении NFT, и когда после нескольких неудачных попыток купить себе Bored Ape на Рождество я попросил это сделать Sharon, но она отказалась, и поэтому я решил создать свою собственную коллекцию. Cryptobatz — это чертовски интеллектуальный проект для коллекционеров и фанатов NFT. Дизайн отдаёт дань уважения одному из моих самых знаковых моментов на сцене и является шансом приобрести редкий экспонат истории искусства. Мне это нравится!»







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