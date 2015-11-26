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Ozzy Osbourne

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9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE
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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020



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OZZY OSBOURNE подтвердил, что в начале 2020 года стартует ранее намеченный тур с JUDAS PRIEST "No More Tours 2".

«Хочу поблагодарить моих фанатов за ожидание. Поверьте, мне самому не терпится с вами встретиться. Берегите себя в эти сложные времена, да Благословит вас Бог! С любовью OZZY!»

Даты:

Jan. 26 - Germany - Berlin Mercedes-Benz Arena

Jan. 28 - Czech Republic - Prague O2 Arena

Jan. 31 - Switzerland - Zurich Hallenstadion

Feb. 02 - Hungary - Budapest Budapest Arena*

Feb. 05 - Spain - Madrid WiZink Center

Feb. 08 - Italy - Bologna Unipol Arena

Feb. 11 - Germany - Mannheim SAP Arena

Feb. 14 - Germany - Hamburg Barclaycard Arena

Feb. 17 - Finland - Helsinki Hartwall Arena

Feb. 19 - Sweden - Stockholm Friends Arena

Feb. 21 - Germany - Dortmund Westfalenhalle

Feb. 24 - Germany - Munich Olympiahalle

Feb. 27 - UK - Nottingham Motorpoint Arena

Mar. 01 - Ireland - Dublin 3Arena

Mar. 04 - UK - Birmingham Resorts World Arena

Mar. 07 - UK - London The O2

Mar. 09 - UK - Manchester AO Arena

Mar. 12 - UK - Newcastle Utilita Arena

Mar. 14 - UK - Glasgow The SSE Hydro

* новая дата без JUDAS PRIEST

OZZY OSBOURNE Announces 2022 European Tour With JUDAS PRIEST



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Sw0Rn


9 дек 2020, 04:06		* В начале 2022 года

Kliops144


9 дек 2020, 06:33		coolstorybob.jpg

father


9 дек 2020, 07:55		Дожил бы хоть до 22 года

Equitant


9 дек 2020, 09:11		Стесняюсь спросить, а кто в этом турне будет хедлайнером, а кто на разогреве? :D
С трудом могу себе представить Оззи или Джудасов на разогреве у кого-либо...


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