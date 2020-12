сегодня



OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020



OZZY OSBOURNE подтвердил, что в начале 2020 года стартует ранее намеченный тур с JUDAS PRIEST "No More Tours 2".



«Хочу поблагодарить моих фанатов за ожидание. Поверьте, мне самому не терпится с вами встретиться. Берегите себя в эти сложные времена, да Благословит вас Бог! С любовью OZZY!»



Даты:



Jan. 26 - Germany - Berlin Mercedes-Benz Arena



Jan. 28 - Czech Republic - Prague O2 Arena



Jan. 31 - Switzerland - Zurich Hallenstadion



Feb. 02 - Hungary - Budapest Budapest Arena*



Feb. 05 - Spain - Madrid WiZink Center



Feb. 08 - Italy - Bologna Unipol Arena



Feb. 11 - Germany - Mannheim SAP Arena



Feb. 14 - Germany - Hamburg Barclaycard Arena



Feb. 17 - Finland - Helsinki Hartwall Arena



Feb. 19 - Sweden - Stockholm Friends Arena



Feb. 21 - Germany - Dortmund Westfalenhalle



Feb. 24 - Germany - Munich Olympiahalle



Feb. 27 - UK - Nottingham Motorpoint Arena



Mar. 01 - Ireland - Dublin 3Arena



Mar. 04 - UK - Birmingham Resorts World Arena



Mar. 07 - UK - London The O2



Mar. 09 - UK - Manchester AO Arena



Mar. 12 - UK - Newcastle Utilita Arena



Mar. 14 - UK - Glasgow The SSE Hydro



* новая дата без JUDAS PRIEST







