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OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в интервью Classic Rock рассказал о том, как группа попала на Ozzfest в 1999:



«Причина, по которой SLIPKNOT попали на Ozzfest [в 1999 году], заключается в том, что мы были любимой группой [сына Ozzy] Джека. Из-за этого Шэрон дала нам немного больше свободы действий. Мы вытворяли всякeую безумную херро-тень, но она говорила: "Все нормально, это же SLIPKNOT"".



Затем Taylor рассказал о том, как он впервые встретился с Ozzy.



«Я сидел за столом с Джеком, Келли и Шэрон. Вдруг подходит Ozzy: "Шэрон, ты не могла бы помочь мне с моими наушниками?". А Шэрон говорит: "Знакомься Ozzy, это один из участников SLIPKNOT, это Corey, он вокалист".



Он посмотрел на меня и спрашивает: "А это вы те парни, у которых девять участников? Я хочу быть десятым!" Я такой: "Чувак, ты же Ozzy, для тебя все что угодно!". Это было похоже на встречу с Суперменом!»







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