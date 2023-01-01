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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...



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Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в интервью Classic Rock рассказал о том, как группа попала на Ozzfest в 1999:

«Причина, по которой SLIPKNOT попали на Ozzfest [в 1999 году], заключается в том, что мы были любимой группой [сына Ozzy] Джека. Из-за этого Шэрон дала нам немного больше свободы действий. Мы вытворяли всякeую безумную херро-тень, но она говорила: "Все нормально, это же SLIPKNOT"".

Затем Taylor рассказал о том, как он впервые встретился с Ozzy.

«Я сидел за столом с Джеком, Келли и Шэрон. Вдруг подходит Ozzy: "Шэрон, ты не могла бы помочь мне с моими наушниками?". А Шэрон говорит: "Знакомься Ozzy, это один из участников SLIPKNOT, это Corey, он вокалист".

Он посмотрел на меня и спрашивает: "А это вы те парни, у которых девять участников? Я хочу быть десятым!" Я такой: "Чувак, ты же Ozzy, для тебя все что угодно!". Это было похоже на встречу с Суперменом!»

OZZY OSBOURNE Once Asked If He Could Be




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