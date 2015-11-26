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Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом



Aimée Osbourne, старшая дочь Ozzy и Sharon, анонсировала выпуск своего дебютного альбома "Vacare Adamare", который выйдет 30 октября на Make Records под вывеской ARO (в переводе с латыни «быть свободным и любимым»).













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