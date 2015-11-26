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Ozzy Osbourne

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21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"
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|||| сегодня

Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом



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Aimée Osbourne, старшая дочь Ozzy и Sharon, анонсировала выпуск своего дебютного альбома "Vacare Adamare", который выйдет 30 октября на Make Records под вывеской ARO (в переводе с латыни «быть свободным и любимым»).

OZZY OSBOURNE





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Orthodox


21 сен 2020, 19:48		Шляпа, конечно, но лучше последнего альбома папаши... Да и закос под DM норм.

gravitgroove


21 сен 2020, 20:09		Мде!!!. Звук Tangerine Dream и Kraftwerk явно не для такой "драматургии" )))

Orthodox


21 сен 2020, 21:17		gravitgroove, ага, взять бы нормально вокалиста, да аранжировки интересные сделать, и была бы вещь.


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