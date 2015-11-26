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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA



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OZZY OSBOURNE в рамках свежего интервью с Metal Hammer рассказал о появлении на новом альбоме басиста METALLICA Robert'a Trujillo:

«Rob всегда был моим большим другом. Он отличный басист и отличный парень; он единственный, кто сделал всё правильно, когда пришло время расставаться.

Я всегда прошу ребят, которые играют со мной, если они получат другое предложение и захотят двигаться дальше, и это прекрасно, только не бросайте меня в терновый куст, дайте мне время найти замену. Rob — единственный парень, который поступил со мной так, как надо. Я очень рад, что он играет и на новом альбоме».

По поводу огромного успеха альбома METALLICA с собственным названием, более известного как "Black Album", который в этом году отметил свое 30-летие, Ozzy сказал:

«В этом бизнесе многое может вас удивить, и меня всегда что-то удивляет. Конечно, альбом задел какой-то нерв или что-то в этом роде, но я просто знаю, что это очень хороший альбом, понимаете? Это один из тех альбомов, которые появились в нужное время и в нужном месте, а затем взлетели. Если бы мы точно знали, что нужно для того, чтобы альбом так выстрелил, мы бы всё так и сделали, но они сделали всё как нужно и создали альбом, который был просто необходим именно в этот конкретный момент времени».

OZZY OSBOURNE Is



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