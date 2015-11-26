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SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа



SHARON OSBOURNE опубликовала видео, в котором рассказывает об инициативе своего мужа по выпуску NFT Cryptobatz.





Ozzy launched an NFT project called @CryptoBatzNFT Probably nothing…. Join the discord now: https://t.co/BFd0sP1z7W pic.twitter.com/YNra1FVDiZ — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) January 10, 2022





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