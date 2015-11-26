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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа



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SHARON OSBOURNE опубликовала видео, в котором рассказывает об инициативе своего мужа по выпуску NFT Cryptobatz.

Watch SHARON OSBOURNE Explain OZZY




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


12 янв 2022, 16:37		Шэрон отлично выглядит для своих годов. Ну а так то молодцы, не отстают от модных трендов. Да и вообще здорово видеть Оззи вполне себе бодрячком.


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