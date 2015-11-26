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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом



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Ozzy Osbourne сказал, что недавно приступил к работе над новым материалом с продюсером Andrew Watt'ом. Последняя на сегодняшний день работа музыканта, носящая название "Ordinary Man", была записана с тем же Watt'ом в конце прошлого года, когда Ozzy восстанавливался после операции и осложнений, и выпущена в феврале.

На днях Ozzy сказал:

«В данный момент я работаю над следующим альбомом. Только что приступили к работе, снова вместе с Andrew.

Это именно то, что побуждает меня вставать по утрам, и именно для этого я здесь. Работа над последним альбомом спасла мне жизнь. [Это лучше, чем] сидеть на заднице весь день, ожидая, когда эта грёбаная пандемия закончится. А потом ты говоришь себе: "О да, я рок-н-ролльщик. Лучше запишу альбом". И у тебя дофига времени, чтобы подготовить самый лучший альбом».

OZZY OSBOURNE:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


28 сен 2020, 19:11		Все верно, Оззи. Хуярь новый альбом!


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