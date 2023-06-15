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Ozzy Osbourne

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GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру



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Во время недавнего появления на радиошоу "Torg & Elliott" на QFM96 басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a спросили, был ли он удивлён тем, что Ozzy Osbourne так быстро начал успешную сольную карьеру вскоре после увольнения из BLACK SABBATH в 1979 году. Geezer ответил:

«Да, потому что все мы находились на разных стадиях наркотической и алкогольной зависимости, но я думаю, что Ozzy был, вероятно, в худшем состоянии из нас четверых. Он так быстро взял себя в руки, и именно это ему было нужно. Потому что мы не были ему полезны, так как мы были в том же состоянии, что и он, так что мы не могли ему помочь. Как только он связался с Sharon [ныне женой и менеджером Ozzy], она помогла ему собраться, а остальное уже история».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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15 июн 2023
Exceptional
Ой, как же хороши первые 5 альбомов Оззи.
15 июн 2023
M
Mike Barlow
Выходит, что Саббаты мешали развернуться безалаберному, но талантливому вокалисту )))) тянули его на дно, но у него хватило сил выбраться))))
15 июн 2023
N
Nepalcev
Нет, выходит, что умничка Шарон.)))

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