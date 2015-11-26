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Винил от OZZY OSBOURNE выйдет зимой



3 декабря состоится выход специального 10-дюймового винила OZZY OSBOURNE "Hellraiser", включающий три версии этой композиции — с вокалом Ozzy, с вокалом Лемми и всёвместе.



Трек-лист:



Side A



"Hellraiser" mashup (2021 - 30th anniversary edition)



Side B



"Hellraiser" - Ozzy Osbourne (1991)



"Hellraiser" - MOTÖRHEAD (1992)







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