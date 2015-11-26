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Ozzy Osbourne

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10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом
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OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»



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В недавнем интервью с Entertainment Tonight OZZY OSBOURNE ответил на вопрос о том, как он остался жив, несмотря на всё то, через что прошёл:

«Знаете, в конце концов оно тебя настигает. Но я не жалуюсь. Я отлично провёл время. И я ещё не закончил!»

OZZY OSBOURNE:





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