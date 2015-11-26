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OZZY OSBOURNE : «Я еще не закончил»



В недавнем интервью с Entertainment Tonight OZZY OSBOURNE ответил на вопрос о том, как он остался жив, несмотря на всё то, через что прошёл:



«Знаете, в конце концов оно тебя настигает. Но я не жалуюсь. Я отлично провёл время. И я ещё не закончил!»













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