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У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19



Жена OZZY OSBOURNE Sharon сообщила о том, что у их 2,5-летней внучки Minnie обнаружен COVID-19:



«Я должна была быть в студии (на программе The Talk) — я так ждала этого — а потом, к сожалению, одна из моих внучек столкнулась с COVID.



С ней всё в порядке, у неё всё хорошо/ У меня его нет. У её папы [Джека Осборна] нет. У её мамы его нет. У её сестёр нет. Она заразилась от кого-то, кто работает на моего сына. И это просто лишний раз показывает вам, а ей всего три, что и дети могут заболеть COVID-19».













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