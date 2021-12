29 дек 2021



Гитарист OZZY OSBOURNE : «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»



Zakk Wylde в недавнем интервью рассказал о том, как был сочинён трек OZZY OSBOURNE "I Don't Want To Change The World":



«Мы были в Joe's Garage, старом помещении Фрэнка Заппы, и джемовали. Я помню, как я играл основной рифф, а потом я заканчивал его и просто останавливался. А затем мы говорили что-нибудь в микрофон, например: "Как не попасть на свидание" или "У меня нет работы, и я живу с родителями". А потом мы возвращались к риффу. Мы просто сидели на полу, плакали, смеялись и придумывали все эти вещи, которые мы произносили между риффами. Затем к нам заходит Ozzy и спрашивает: "Что это?" Я отвечаю: "О чём ты говоришь?" А он мне: "О том, что ты играешь. Этот рифф". Я ему: "О, это просто шутка..." А он: "Мы будем использовать это". А дальше вы знаете — песня получила Грэмми!»







