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Ozzy Osbourne

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TOMMY CLUFETOS об игре с OZZY: «Мне нравится равняться на старших»



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В новом интервью для Meltdown барабанщик Tommy Clufetos рассказал о своих впечатлениях от игры с Ozzy Osbourne'ом на протяжении восьми лет, сначала в составе сольной группы Оззи, а затем в качестве замены Bill'a Ward'a в гастрольном составе BLACK SABBATH:

«Ozzy всё понимает. Он занимается этим уже 50 лет. Он добился огромного успеха. И я играл на сцене с кучей людей. И когда я стою за спиной Ozzy, мы вместе идём воевать... Мне нравится равняться на старших, если можно так выразиться. Это можно сравнить с ситуацией, когда я был ребёнком, а у меня был дед. Может быть, ваш дедушка не говорит всё время. Они знают, когда нужно говорить.

Можно многое перенять у старших музыкантов, потому что у них есть опыт, и они в пять раз опытнее тебя. И если понаблюдать, можно перенять множество хитроумных приёмов. Я многому научился у Ozzy. Я многому научился, играя с Ted'ом Nugent'ом, и я ловил себя на мысли: "Лет через 20 я буду использовать этот трюк, который они только что применили". Это была одна доля секунды. Так что все эти маленькие трюки в шоу-бизнесе полезны — у меня много чего есть в загашнике после работы с очень опытными, талантливыми людьми. И мне очень повезло».

Насчёт выступлений с BLACK SABBATH Tommy сказал:

«Это шаги. Шаги к тому, чтобы играть на местном уровне в Детройте, шаги к тому, чтобы научиться выступать с другими людьми. Когда я начинал играть с отцом, мы выступали на так называемых oldies-шоу, где было пять, шесть, семь номеров. И нужно было научиться понимать вокалистов и играть в разных стилях музыки. Так что я делал много разных, миллионы разных вещей, учился играть в разных ситуациях, и всё это в итоге вылилось в выступления с BLACK SABBATH, я был готов, когда представилась такая возможность.

Я общаюсь со многими молодыми ребятами, и им кажется, что некоторые старики какие-то занудные и бестолковые, а я говорю им: "В 1960-е годы это были рок-звёзды. Может быть, им сейчас 75, и они могут показаться вам чудаковатыми, но вы можете многому научиться". Я играл в LITTLE ANTHONY AND THE IMPERIALS, известной, я бы сказал, группе 1960-х, у которой была куча хитов — в группе четыре замечательных чёрных певца, и в то время им было за 60. И они собирались, надевали костюмы, причёсывались, танцевали, двигались и впитывали энергию. Они всегда были профессиональны, всегда выходили на сцену и выкладывались по полной.

Когда я буду выступать со своей собственной программой [в предстоящем туре с TOMMY'S ROCKTRIP], всё будет по-другому. Я могу честно сказать: то, что я родился в Детройте, то, что мои родители воспитали меня правильно, то, что я трудолюбив, то, что я профессионал и хочу быть лучшим, — всё это складывается в то, что я делаю. Так что я собираюсь привнести всё лучшее, что у меня есть, в эти шоу».




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