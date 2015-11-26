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Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом



Sharon Osbourne недавно рассказала, что ещё одна внучка, пятилетняя Andy Rose, сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Это произошло буквально через три дня после того, как Sharon объявила об инфицировании своей внучки Minnie, трёхлетней дочери Jack'а Osbourne'а.



«Не буду об этом слишком распространяться, это не моя история, а история Jack'а. Сейчас две из трёх наших внучек инфицированы. Сейчас они чувствуют себя на удивление неплохо. Первые три-четыре дня пришлось поволноваться, потом ситуация резко изменилась. Слава Богу, сейчас всё хорошо. Они подхватили вирус от кого-то, кто работает с нашим сыном. Видите, дети тоже могут болеть ковидом».



Сын Ozzy, Jack Osbourne, был женат на актрисе Lisa'е Stelly. Они развелись в прошлом году после шести лет брака. У них есть ещё восьмилетняя дочь Pearl.













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