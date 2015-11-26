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Ozzy Osbourne

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20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

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30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

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27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

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|||| сегодня

Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом



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Sharon Osbourne недавно рассказала, что ещё одна внучка, пятилетняя Andy Rose, сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Это произошло буквально через три дня после того, как Sharon объявила об инфицировании своей внучки Minnie, трёхлетней дочери Jack'а Osbourne'а.

«Не буду об этом слишком распространяться, это не моя история, а история Jack'а. Сейчас две из трёх наших внучек инфицированы. Сейчас они чувствуют себя на удивление неплохо. Первые три-четыре дня пришлось поволноваться, потом ситуация резко изменилась. Слава Богу, сейчас всё хорошо. Они подхватили вирус от кого-то, кто работает с нашим сыном. Видите, дети тоже могут болеть ковидом».

Сын Ozzy, Jack Osbourne, был женат на актрисе Lisa'е Stelly. Они развелись в прошлом году после шести лет брака. У них есть ещё восьмилетняя дочь Pearl.

Another OZZY OSBOURNE Granddaughter Tests Positive For COVID-19





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

freeze2


27 сен 2020, 13:09		И ЧТО?

timekiller61


27 сен 2020, 15:18		Нет дедовой закалки....


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