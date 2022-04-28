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SHARON OSBOURNE; «Я была похожа на циклопа»



SHARON OSBOURNE рассказала о 5,5-часовой косметической операции, которой была крайне разочарована:



«В октябре мне сделали полную подтяжку лица, и я была похожа на одну из этих грёбаных мумий, которых обматывают бинтами. Это было чертовски больно. Вы не представляете. Говорю вам, это было ужасно. Я говорю хирургу: "Ты, наверное, шутишь". Один глаз отличался от другого. Я была похож на грёбаного циклопа. Я говорю: "Всё, что мне нужно, это горб!"»



Ozzy, с которым Sharon отметит 40-ю годовщину свадьбы в июле, очевидно, согласился с тем, что результаты операции не оправдали ожиданий. Он сказал:



«Мне всё равно, сколько это стоит, мы всё переделаем».



Тем не менее, Sharon заявила, что её лицо «уже оформилось», и она довольна своим новым обликом.







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