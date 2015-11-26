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*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
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Ozzy Osbourne

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1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive
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JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY



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JACK OSBOURNE подверг критике Daily Mail за публикацию фотографий его отца, на которых он предстал в непривычном для многих облике:

«Дорогие говнари-журналистишки, если вы не знаете, то людям с болезнью Паркинсона не рекомендуется красить волосы во время грёбаной глобальной пандемии. То, что волосы моего отца не его нормального цвета на данный момент, ни хрена не значит. Ему 71 год, и он восстанавливается после тяжёлой операции на позвоночнике, более того, он в отпуске. Удивительно, что он может иметь 50-летнюю карьеру, продавая миллионы альбомов, и всё, что вы, засранцы, хотите рассказать, — то, какие у него волосы. Имейте немного уважения и порядочности... Ой, подождите, я забыл, что вы так давно потеряли свой облик. Пришло время, чтобы вы понесли такую же ответственность за свои поступки, как и все мы. Как вам всем не стыдно!»

JACK OSBOURNE Blasts U.K. Tabloid Over Photos Of



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Mistis


1 сен 2020, 14:38		ой блять, батю без грима и очков сфоткали... пусть каждый родственник теперь выскажется

p/s: он так-то на этих фотках брутальней)))

Mistis


1 сен 2020, 14:39		правда на бабушку похож))) Купитман ты ли это ?!

hansi_hrb


1 сен 2020, 14:46		Да хули уже волосы красить и молодиться в таких то годах. Есть масса стариков выглядящих достойно без всякой этой хуйни. А таблоиды думаю дали осборну довольно много очков к популярности, так что нехуй на них наезжать. Такая звездная жизнь, не хочешь быть звездой, живи как селинджер или зюскинд. А не отэто все.

НELLECTOR


1 сен 2020, 14:57		На фото Оззи с удивлением узнаёт от зеркала, что не накрашен.
Люблю старика.

Possessed


1 сен 2020, 16:38		"Как вам всем не стыдно!"
И это говорит человек, принимавший участие в съёмках "Семейки Осборнов"...

К чему скрывать года? Уотерс и Гилмор - наглядный пример.

Red One


1 сен 2020, 20:04		>>> ой блять, батю без грима и очков сфоткали... пусть каждый родственник теперь выскажется


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