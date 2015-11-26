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JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY



JACK OSBOURNE подверг критике Daily Mail за публикацию фотографий его отца, на которых он предстал в непривычном для многих облике:



«Дорогие говнари-журналистишки, если вы не знаете, то людям с болезнью Паркинсона не рекомендуется красить волосы во время грёбаной глобальной пандемии. То, что волосы моего отца не его нормального цвета на данный момент, ни хрена не значит. Ему 71 год, и он восстанавливается после тяжёлой операции на позвоночнике, более того, он в отпуске. Удивительно, что он может иметь 50-летнюю карьеру, продавая миллионы альбомов, и всё, что вы, засранцы, хотите рассказать, — то, какие у него волосы. Имейте немного уважения и порядочности... Ой, подождите, я забыл, что вы так давно потеряли свой облик. Пришло время, чтобы вы понесли такую же ответственность за свои поступки, как и все мы. Как вам всем не стыдно!»







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