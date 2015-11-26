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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами



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Sharon Osbourne рассказала, что они с её мужем Ozzy стали жертвами мошенничества с кредитными картами.

68-летняя Sharon рассказала об инциденте во вторник (27 октября) во время эпизода своего ток-шоу "The Talk". Комментируя недавнюю новость о том, что у ирландского комика Конана О'Брайена было украдено оборудование, она сказала:

«Это так несправедливо. Знаете что? Он старается всех развлечь, чтобы люди почувствовали себя как можно лучше. Немного веселья в конце каждого дня. Это несправедливо.

Но я скажу вам, что ещё более несправедливо. Сегодня день рождения моей [дочери] Келли. Вчера вечером я пошла забрать её подарок. Я даю свою кредитную карту, а мне её возвращают и говорят: "У вас есть другая кредитная карта? Эта не срабатывает". А я говорю: "Попробуйте ещё раз, приложите её снова". Платёж всё равно не прошёл. "У вас есть ещё одна?" Я сказала: "Да, конечно есть". Я передаю им карту Ozzy. А её возвращают и говорят: "У вас есть ещё одна? Платёж не прошёл". Я такая: "Что происходит?"

Кто-то снял средства с моей карты и карты Ozzy. Я позвонила в компанию по кредитным картам, и они сказали: "Нет, нет, нет. У вас исчерпан лимит". Как и у Ozzy, на его счету. Я такая: "Я особо не хожу по магазинам".

Sharon сказала далее, что она сотрудничает с компанией по кредитным картам, чтобы найти мошенников.

SHARON OSBOURNE Says She And OZZY Were Victims Of Credit Card Fraud





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


29 окт 2020, 15:12		У их семьи состояние на десятки или даже сотни миллионов долларов и они все пользуются кредитными картами ?

Darkside.ru Member

Starbreaker


29 окт 2020, 15:21		А чем надо?
Свиньёй-копилкой?

Blazy


29 окт 2020, 15:53		Сотрудники службы безопасности Сбербанка добрались до Озборнов

olly71


29 окт 2020, 16:06		Starbreaker ну люди которые зарабатыват достаточно что бы не жить в долг полбзуются дебетовыми картами . Например мой доход в тысячу раз меньше чем у Озборнов но всё равно у меня дебетовая а не кредитная карта.

Family Ghost


29 окт 2020, 16:27		есть подозрение, что у них, как и у многих из нас, слово "кредитка" в ходу и для того, и для другого. Не прижилась "дебетка", видимо


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