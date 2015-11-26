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SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами



Sharon Osbourne рассказала, что они с её мужем Ozzy стали жертвами мошенничества с кредитными картами.



68-летняя Sharon рассказала об инциденте во вторник (27 октября) во время эпизода своего ток-шоу "The Talk". Комментируя недавнюю новость о том, что у ирландского комика Конана О'Брайена было украдено оборудование, она сказала:



«Это так несправедливо. Знаете что? Он старается всех развлечь, чтобы люди почувствовали себя как можно лучше. Немного веселья в конце каждого дня. Это несправедливо.



Но я скажу вам, что ещё более несправедливо. Сегодня день рождения моей [дочери] Келли. Вчера вечером я пошла забрать её подарок. Я даю свою кредитную карту, а мне её возвращают и говорят: "У вас есть другая кредитная карта? Эта не срабатывает". А я говорю: "Попробуйте ещё раз, приложите её снова". Платёж всё равно не прошёл. "У вас есть ещё одна?" Я сказала: "Да, конечно есть". Я передаю им карту Ozzy. А её возвращают и говорят: "У вас есть ещё одна? Платёж не прошёл". Я такая: "Что происходит?"



Кто-то снял средства с моей карты и карты Ozzy. Я позвонила в компанию по кредитным картам, и они сказали: "Нет, нет, нет. У вас исчерпан лимит". Как и у Ozzy, на его счету. Я такая: "Я особо не хожу по магазинам".



Sharon сказала далее, что она сотрудничает с компанией по кредитным картам, чтобы найти мошенников.













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