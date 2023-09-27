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OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом



OZZY OSBOURNE в интервью Metal Hammer сообщил, что хочет записать еще один альбом в 2024:



«Я привожу себя в форму. Совсем недавно я выпустил уже два альбома, но хочу сделать еще один, а затем снова отправиться в турне».



ОН добавил, что надеется воссоединиться с продюсером Andrew Watt'ом и записать альбом в новой домашней студии Ozzy в Великобритании.



«Я только начинаю работать над этим, и мы будем записываться в начале следующего года. Я не хочу с ним торопиться».



Кроме того, он сообщил о состоянии своего здоровья после перенесенной в сентябре "последней операции".



«Слава богу, я перенес все операции. Я чувствую себя хорошо — это просто все слишком затянулось. Я думал, что встану на ноги уже несколько месяцев назад, просто не мог привыкнуть к такому образу жизни, когда постоянно что-то не так. Я еще не могу нормально ходить, но у меня уже ничего не болит, и операция на позвоночнике прошла отлично!»







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