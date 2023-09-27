Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 10
*MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе! 9
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 9
*Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last I... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



27 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом

25 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...

20 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готовится к последней операции

14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»

13 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию

7 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...

31 авг 2023 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

20 авг 2023 : 		 GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»

9 авг 2023 : 		 Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?

27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

17 май 2023 : 		 Новые фигурки OZZY OSBOURNE

12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом



OZZY OSBOURNE в интервью Metal Hammer сообщил, что хочет записать еще один альбом в 2024:

«Я привожу себя в форму. Совсем недавно я выпустил уже два альбома, но хочу сделать еще один, а затем снова отправиться в турне».

ОН добавил, что надеется воссоединиться с продюсером Andrew Watt'ом и записать альбом в новой домашней студии Ozzy в Великобритании.

«Я только начинаю работать над этим, и мы будем записываться в начале следующего года. Я не хочу с ним торопиться».

Кроме того, он сообщил о состоянии своего здоровья после перенесенной в сентябре "последней операции".

«Слава богу, я перенес все операции. Я чувствую себя хорошо — это просто все слишком затянулось. Я думал, что встану на ноги уже несколько месяцев назад, просто не мог привыкнуть к такому образу жизни, когда постоянно что-то не так. Я еще не могу нормально ходить, но у меня уже ничего не болит, и операция на позвоночнике прошла отлично!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 сен 2023
l
lord_vycrum
Понятно. Шэрон не даст деду отдохнуть спокойно на старости лет. Будет гонять его до последнего вздоха. Ну 74 года уже. Какой альбом, какое турне?
27 сен 2023
graillyc
No More Tours 3 Like Really This Time Guys You Know
27 сен 2023
Lord Iscariah
Альбом нужен!

просмотров: 449

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом