18 ноя 2021



ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE



ZAKK WYLDE в недавнем альбоме рассказал о своём участии в работе над новым альбомом OZZY OSBOURNE'а:



«На этом альбоме я не имел ничего общего с... В принципе всё уже было написано. Я бы изменил несколько вещей в разных местах, перейдя к определённым риффам или чему-то подобному — ну, знаете, сделал бы с ними что-то своё. Но всё уже было практически готово. Но это похоже на то, что мы делали на "Down To Earth" — там тоже всё было практически написано до того, как я пришёл на запись. Так что я просто делал своё дело, играл соло и всё такое. Но это было здорово в том плане, что на альбоме есть Eric Clapton, Jeff Beck и Tony Iommi. Если бы вы сказали 14-летнему мне, растущему в родительском доме и репетирующему в своей спальне, что я буду на пластинке со всеми моими героями, [я бы] сказал: "Забудь об этом". Так что для меня было большой честью играть на ритм-гитаре в этих треках с такими людьми. Но да, я очень доволен тем, что получилось».







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