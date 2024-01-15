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Ozzy Osbourne

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Гитарист TESTAMENT о недолгом сотрудничестве с OZZY



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В новом интервью eonmusic Alex Skolnick из TESTAMENT рассказал о своём недолгом сотрудничестве с Ozzy Osbourne в 1996 году, когда музыкант отыграл в составе сольной группы Ozzy один концерт в Ноттингеме:

«Ozzy менял гитаристов как сумасшедший. Никаких договорённостей не было. Всё это было из серии: "Я не понимаю, что происходит. Меня пригласили прилететь в Лондон". Всё это было большой загадкой. Но довольно скоро я понял, что намечается прослушивание. И я думаю, что вряд ли они приглашали большое количество гитаристов из-за границы, скорее они пробовали музыкантов, которые находились в Великобритании. Но помимо того они прослушивали некоторых гитаристов, которые были известны в то время, которые имели репутацию, и я думаю, меня пригласили, потому что я был известен по журналам и по работе с Testament. И да, я находился в этом мире в течение примерно недели — это было прослушивание, я там завис на некоторое время. "Мы собираемся немного задержать тебя здесь, будет несколько репетиций. Мы собираемся организовать шоу"».

На вопрос, как прошел концерт в Ноттингеме, Alex ответил:

«Это довольно долгая история. Я уже рассказывал её раньше, но мне показалось, что всё прошло очень хорошо, и команда, и все остальные говорили, что Ozzy выглядел очень довольным на сцене. Но я всегда чувствовал, что Sharon очень хотела найти двойника Zakk'a Wylde'a. Она давала советы о том, на какой высоте держать гитару, потому что Zakk, Slash и другие гитаристы играют с низко опущенной гитарой, а мне это никогда не нравилось. И я думаю, она привыкла к тому, как это делал Zakk».

TESTAMENT Guitarist ALEX SKOLNICK On His Time With OZZY OSBOURNE -




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15 янв 2024
resurgamresponses
"""Она давала советы о том, на какой высоте держать гитару"""

просмотров: 672

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