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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Ozzy Osbourne

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10 фев 2024 : 		 OZZY OSBOURNE наехал на Йе

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25 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»

24 ноя 2023 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Ужасно видеть, что человек, которого ты любишь, так долго болеет»

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OZZY OSBOURNE наехал на Йе



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OZZY OSBOURNE опубликовал следующее сообщение:

«Канье Уэст попросил разрешения взять сэмпл фрагмента живого исполнения "WAR PIG" 1983 года с фестиваля в США без вокала и получил отказ, потому что он — антисемит и причинил многим невыносимую боль. НО ОН ВСЕ РАВНО ИСПОЛЬЗОВАЛ СЭМПЛ НА ВЕЧЕРИНКЕ ПО СЛУЧАЮ ПРОСЛУШИВАНИЯ СВОЕГО АЛЬБОМА ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ. Я НЕ ХОЧУ ИМЕТЬ НИКАКИХ СВЯЗЕЙ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!»






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10 фев 2024
WahrandPhain
ойой, дида обокрали!1 А Продиджи заплатило Нирване за украденный рифф, интересно?
10 фев 2024
Corpsegrinder04
Земляка ещё за Burzum запарафинили, а Оззи добавил.

просмотров: 106

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