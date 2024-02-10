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OZZY OSBOURNE наехал на Йе



OZZY OSBOURNE опубликовал следующее сообщение:



«Канье Уэст попросил разрешения взять сэмпл фрагмента живого исполнения "WAR PIG" 1983 года с фестиваля в США без вокала и получил отказ, потому что он — антисемит и причинил многим невыносимую боль. НО ОН ВСЕ РАВНО ИСПОЛЬЗОВАЛ СЭМПЛ НА ВЕЧЕРИНКЕ ПО СЛУЧАЮ ПРОСЛУШИВАНИЯ СВОЕГО АЛЬБОМА ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ. Я НЕ ХОЧУ ИМЕТЬ НИКАКИХ СВЯЗЕЙ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!»











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