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Ozzy Osbourne

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LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину



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Бывший барабанщик OZZY OSBOURNE, Lee Kerslake, которому осталось жить менее восьми месяцев из-за рака, получил две платиновые награды за свою работу с вокалистом BLACK SABBATH. С OZZY он записал два первых альбома.

В ходе интервью с The metal Voice в декабре, барабанщик признался, что хотел бы получить платиновые награды за "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman", чтобы ощутить признание за свою работу.

«Я написал им очень милое письмо и надеюсь, что они его прочитают ответят согласием» — сказал Lee.

На днях Ozzy в официальном Инстаграмм-аккаунте разместил фотографию Lee, сидящего на диване, с двумя платиновыми дисками и письмом, написанным Ozzy:

«Я очень рад, что Lee Kerslake рад получению платиновых наград за Blizzard и Diary. Я надеюсь, что тебе стало чуть лучше. С любовью Ozzy».

По сообщению Recording Industry Association Of America (RIAA), "Blizzard Of Ozz" был продан тиражом более четырех миллионов и получил четыре платины, а диск "Diary Of A Madman" имеет в своем активе более трех миллионов проданных копий и три платиновые награды соответственно.



Terminally Ill LEE KERSLAKE Receives Platinum Discs From OZZY OSBOURNE



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Possessed


20 янв 2019, 21:50		Мерзковато как-то вышло.

HailtoSlave


20 янв 2019, 22:24		Да уж... а чего раньше подарить нельзя было, нужно обязательно умирать от неизлечимой болезни, чтобы получить признание(? Мерзкий, ужасный мир.


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