сегодня



LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину



Бывший барабанщик OZZY OSBOURNE, Lee Kerslake, которому осталось жить менее восьми месяцев из-за рака, получил две платиновые награды за свою работу с вокалистом BLACK SABBATH. С OZZY он записал два первых альбома.



В ходе интервью с The metal Voice в декабре, барабанщик признался, что хотел бы получить платиновые награды за "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman", чтобы ощутить признание за свою работу.



«Я написал им очень милое письмо и надеюсь, что они его прочитают ответят согласием» — сказал Lee.



На днях Ozzy в официальном Инстаграмм-аккаунте разместил фотографию Lee, сидящего на диване, с двумя платиновыми дисками и письмом, написанным Ozzy:



«Я очень рад, что Lee Kerslake рад получению платиновых наград за Blizzard и Diary. Я надеюсь, что тебе стало чуть лучше. С любовью Ozzy».



По сообщению Recording Industry Association Of America (RIAA), "Blizzard Of Ozz" был продан тиражом более четырех миллионов и получил четыре платины, а диск "Diary Of A Madman" имеет в своем активе более трех миллионов проданных копий и три платиновые награды соответственно.











+12 -0



( 2 )





просмотров: 1286