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*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 18
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом



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OZZY OSBOURNE был удостоен Грэмми в номинации "Best Rock Album". Среди претендентов были:

* THE BLACK KEYS – "Dropout Boogie"
* ELVIS COSTELLO AND THE IMPOSTERS – "The Boy Named If"
* IDLES - "Crawler"
* MACHINE GUN KELLY - "Mainstream Sellout"
* OZZY OSBOURNE - "Patient Number 9 "
* SPOON - "Lucifer On The Sofa"

«Я счастливый засранец, который выиграл "Грэмми" в номинации "Лучший рок-альбом"», — сказал Князь Тьмы (ставший теперь уже пятикратным обладателем престижной награды). «Мне посчастливилось работать с величайшими музыкантами мира и с продюсером Andrew Watt'ом на этом альбоме».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 фев 2023
gravitgroove
Выходное пенсионное пособие
Like!2
7 фев 2023
a
assassin
Даже обидно, что лишь среди такого говна победил🤦🏼

просмотров: 953

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