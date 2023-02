сегодня



OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом



OZZY OSBOURNE был удостоен Грэмми в номинации "Best Rock Album". Среди претендентов были:



* THE BLACK KEYS – "Dropout Boogie"

* ELVIS COSTELLO AND THE IMPOSTERS – "The Boy Named If"

* IDLES - "Crawler"

* MACHINE GUN KELLY - "Mainstream Sellout"

* OZZY OSBOURNE - "Patient Number 9 "

* SPOON - "Lucifer On The Sofa"



«Я счастливый засранец, который выиграл "Грэмми" в номинации "Лучший рок-альбом"», — сказал Князь Тьмы (ставший теперь уже пятикратным обладателем престижной награды). «Мне посчастливилось работать с величайшими музыкантами мира и с продюсером Andrew Watt'ом на этом альбоме».







