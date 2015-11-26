Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 224
*DEEP PURPLE в чартах 162
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 36
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»



*
zoom
*
* *
Ozzy Osbourne недавно побеседовал с соведущим Билли Моррисоном в новом эпизоде "Ozzy Speaks" на SiriusXM. Во время разговора Ozzy обсуждал музыку, рассказывал об истории создания альбома "No More Tears", о том, как у THE BEATLES «всегда были отличные мелодии» и о многом другом. Кроме того, Ozzy и Билли рассказали о пандемии COVID-19, напомнив слушателям о необходимости носить маску и практиковать социальное дистанцирование.

Ozzy, в частности, сказал:

«Нравится ли вам правительство или нет, неважно, доктор Фаучи, все эти вирусологи говорят нам, что мы должны делать: носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию... Я никуда не хожу. Если президент что-то говорит, я делаю наоборот. Потому что он меняет своё мнение каждый час. В смысле, буквально. Я такой: "Что?"»

Ozzy также также поведал о том, как важно открыться кому-то близкому, особенно оставаясь дома в условиях коронавирусного кризиса:

«Люди должны научиться делиться своими чувствами с кем-то, кому они доверяют, потому что люди, которые заперты и обеспокоены этой пандемией и тем, что нужно делать разгрузку, потому что если ты не сделаешь это, ты впадёшь в депрессию. И если ты впадёшь в депрессию, кто знает, что случится?

Если у тебя есть лучший друг или есть кто-то, кому ты доверяешь, не бойся поделиться. Потому что знаешь что? Мы все сейчас в заднице. Мы все в атмосфере, в которой не хотим находиться. Когда я в одиночестве нахожусь в своих мыслях, это чертовски плохое место. Потому что моя голова никогда не говорит мне ничего охренительно хорошего».

OZZY OSBOURNE Blasts DONALD TRUMP:














Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Paffoss


28 авг 2020, 12:51		Трамп: "Не надо ссать себе в штаны!"


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 426

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом