OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»



Ozzy Osbourne недавно побеседовал с соведущим Билли Моррисоном в новом эпизоде "Ozzy Speaks" на SiriusXM. Во время разговора Ozzy обсуждал музыку, рассказывал об истории создания альбома "No More Tears", о том, как у THE BEATLES «всегда были отличные мелодии» и о многом другом. Кроме того, Ozzy и Билли рассказали о пандемии COVID-19, напомнив слушателям о необходимости носить маску и практиковать социальное дистанцирование.



Ozzy, в частности, сказал:



«Нравится ли вам правительство или нет, неважно, доктор Фаучи, все эти вирусологи говорят нам, что мы должны делать: носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию... Я никуда не хожу. Если президент что-то говорит, я делаю наоборот. Потому что он меняет своё мнение каждый час. В смысле, буквально. Я такой: "Что?"»



Ozzy также также поведал о том, как важно открыться кому-то близкому, особенно оставаясь дома в условиях коронавирусного кризиса:



«Люди должны научиться делиться своими чувствами с кем-то, кому они доверяют, потому что люди, которые заперты и обеспокоены этой пандемией и тем, что нужно делать разгрузку, потому что если ты не сделаешь это, ты впадёшь в депрессию. И если ты впадёшь в депрессию, кто знает, что случится?



Если у тебя есть лучший друг или есть кто-то, кому ты доверяешь, не бойся поделиться. Потому что знаешь что? Мы все сейчас в заднице. Мы все в атмосфере, в которой не хотим находиться. Когда я в одиночестве нахожусь в своих мыслях, это чертовски плохое место. Потому что моя голова никогда не говорит мне ничего охренительно хорошего».































