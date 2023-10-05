5 окт 2023



OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи



В недавно вышедшем эпизоде возрождённого подкаста "The Osbournes" Ozzy Osbourne рассказал, что для укрепления своего здоровья он собирается попробовать тайцзицюань (тай-чи). Легендарный вокалист BLACK SABBATH страдает болезнью Паркинсона, а ранее пережил неприятное падение и вывихнул металлические стержни, установленные в позвоночнике после аварии на квадроцикле в 2003 году.



По поводу своего решения попробовать тайчи Ozzy сказал:



«Это полезно для равновесия. Это новое приключение».



74-летний музыкант, который испытывает проблемы с подвижностью после падения в 2019 году, усугубившего десятилетнюю травму позвоночника, и диагностированной в 2020 году болезни Паркинсона, добавил:



«Я хочу вернуться. Сейчас для меня открыты все возможности».



Тайцзицюань — это древнее китайское боевое искусство, которое часто описывают как «медитацию в движении». Это малотравматичное упражнение, выполняемое в медленном темпе, включает в себя серию движений, названных в честь действий животных или приёмов боевых искусств. Как правило, медленные движения сочетаются с дыханием, мысленным сосредоточением и расслаблением. Движения могут выполняться во время ходьбы, стоя или сидя.







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