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OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»



В последнем выпуске программы SiriusXM "Ozzy Speaks" Ozzy Osbourne вместе с ведущим Билли Моррисоном рассказал о своём здоровье. Это был первый раз, когда Ozzy обсудил свои проблемы со здоровьем после того, как он отменил своё выступление в качестве одного из хедлайнеров фестиваля Power Trip, организованного компанией Goldenvoice и намеченного на октябрь.



Ozzy поведал о том, как обстоят дела с его здоровьем в настоящее время:



«Я прорываюсь с боем. Например, в прошлый понедельник мне удалили фильтр. Поскольку у меня были тромбы в ногах, мне поставили фильтр в артерию, чтобы тромбы не попадали в сердце и мозг. Звучит хуже, чем есть на самом деле. Так что в понедельник я пошёл удалять его. Сгустки крови забили меня полностью. Поэтому мне вставили эту штуку в пах».



Osbourne выразил своё разочарование по поводу длинного списка проблем со здоровьем, включая заражение COVID-19 более года назад, которые вынудили его отменить некоторые из ранее объявленных гастролей:



«Просто разочарование за разочарованием. Хочется уже покончить с этим, чтобы я мог жить дальше».







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