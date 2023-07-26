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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»



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В последнем выпуске программы SiriusXM "Ozzy Speaks" Ozzy Osbourne вместе с ведущим Билли Моррисоном рассказал о своём здоровье. Это был первый раз, когда Ozzy обсудил свои проблемы со здоровьем после того, как он отменил своё выступление в качестве одного из хедлайнеров фестиваля Power Trip, организованного компанией Goldenvoice и намеченного на октябрь.

Ozzy поведал о том, как обстоят дела с его здоровьем в настоящее время:

«Я прорываюсь с боем. Например, в прошлый понедельник мне удалили фильтр. Поскольку у меня были тромбы в ногах, мне поставили фильтр в артерию, чтобы тромбы не попадали в сердце и мозг. Звучит хуже, чем есть на самом деле. Так что в понедельник я пошёл удалять его. Сгустки крови забили меня полностью. Поэтому мне вставили эту штуку в пах».

Osbourne выразил своё разочарование по поводу длинного списка проблем со здоровьем, включая заражение COVID-19 более года назад, которые вынудили его отменить некоторые из ранее объявленных гастролей:

«Просто разочарование за разочарованием. Хочется уже покончить с этим, чтобы я мог жить дальше».




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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26 июл 2023
F
Fo0x
Жизнь и так дала ему лет 30 авансом с таким-то образом жизни, чего теперь негодовать, что за все приходится платить.
26 июл 2023
dark_medieval_times
Да главное что жив здоров, долгих ему лет жизни.
26 июл 2023
rassol
dark_medieval_times, насчёт здоров есть большие сомнения.
Like!1
26 июл 2023
dark_medieval_times
rassol, ну так условно, главное что не совсем пластом лежит и на том спасибо.
Like!1
26 июл 2023
resurgamresponses
dark_medieval_times, на фотку глянь.
а так да , пусть бы ОЗЗИ ВЕЛИКИЙ пожил еще
26 июл 2023
dark_medieval_times
resurgamresponses, да я и так вижу, и предыдущие тоже видел фотки, да вид у него не бодрый что поделать 74 года как ни как.
Like!1
26 июл 2023
z
zid1994
dark_medieval_times, цифра сильная спорить нет смысла. Но просто тех же актеров Сильвестра 77 например, Арнольд 76 будет через 4 дня глянь какие по сравнению с Оззи. А один из них так же хорошо курсил по молодости как и Оззи нюхал что уже не одну операцию перенес на сердце но всё равно результат каков.
У Оззи как писали после падения пошло всё наперекос. Но всё же здоровья деду. Люблю его творчество
26 июл 2023
gravitgroove
zid1994, у бывшего губернатора калифорнии и героя мемов про гантели (из пепелища после пожаров в той самой Калифорнии), по фамилии Шварценеггер, несколько операций и шунтирования на сердце, его пример - такое себе, лучше вспомните старину Игги Попа, который упарывался в 60 и 70х, но при этом сейчас заметно лучше Оззи, только что выглядит как постаревшая Дженнифер Энистон
Like!2
26 июл 2023
WahrandPhain
Шэрон:
- слышь хорош притворяться, пиздуй на сцену! БАБКИ БАБКИ СУКА БАБКИ!!!
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26 июл 2023
Lord Iscariah
Оззи красава! Самый трушный металлюга! Здоровья!
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просмотров: 1047

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