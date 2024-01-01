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OZZY OSBOURNE объяснил, почему отказал Йе



Ozzy Osbourne рассказал журналу Rolling Stone о своём решении отказать Канье Уэсту в разрешении на использование фрагмента из песни Ozzy на мероприятии по прослушиванию нового альбома рэпера в Чикаго.



Уэст, который теперь известен как Йе, и Ty Dolla $ign организовали вечеринку в United Center в начале месяца в преддверии выхода пластинки "Vultures" и представили трек, в котором использовался фрагмент концертного исполнения песни Ozzy "Iron Man" с сольного концерта вокалиста BLACK SABBATH на фестивале в США в 1983 году. (Ozzy первоначально заявил в социальных сетях, что Уэст попросил использовать "War Pigs", но песня, которую использовал Канье, — это "Iron Man").



Ozzy рассказал Rolling Stone, что ему пришлось выступить с критикой, когда Канье попросил разрешения на использование "Iron Man":



«Никто другой, чёрт возьми, не стал бы этого делать, не так ли?»



Osbourne добавил, что не жалеет о том, что публично высказал своё презрение к рэперу:



«При нынешнем положении дел не хочется, чтобы кто-нибудь начинал обвинять людей в дискриминации любого рода. Это неправильно. Это просто неправильно. И без того хватает чёртовых обострений, и он не должен ничего говорить, как он это сделал. Я не хочу, чтобы моя работа в какой-либо форме ассоциировалась с чем-то подобным».

CARNIVAL

















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