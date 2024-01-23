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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»



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В новом интервью для Planet Radio Sharon Osbourne поделилась новыми подробностями о здоровье своего мужа Ozzy.

Она призналась, что здоровье её мужа настолько хорошее, что она уверена, что Ozzy пережил бы апокалипсис вместе с гитаристом Rolling Stones Keith'ом Richards'ом и тараканами.

Когда её спросили, как здоровье Ozzy, она ответила:

«У него всё хорошо. Каждый раз, когда я совершаю поездку в Англию, Ozzy хочет приехать, и каждый раз что-то случается, из-за чего он не может приехать. Я просто не хочу везти его в холодное место, потому что холодная погода не подходит людям с болезнью Паркинсона — мышцы сводит, поэтому я сказала ему "не в этот раз", а когда станет немного теплее!»

Sharon уверена, что Ozzy не пропадёт:

«Но у Ozzy девять жизней — он не пропадёт. Если бы упала ядерная бомба, то в мире остались бы тараканы, Keith Richards и Ozzy!»

Насчёт того, когда они с Ozzy переедут на постоянное место жительства в Великобританию, Sharon сказала:

«Мы меняем свой образ жизни. Мы собираемся постоянно жить в Англии, но всё равно будем возвращаться сюда [в Лос-Анджелес], чтобы навестить семью.

Чем старше становишься, тем больше хочется вернуться к своим корням, а это Бирмингем. Он многое значит для Ozzy и BLACK SABBATH, поэтому мы не можем не вернуться сюда всей семьёй. Сейчас мы работаем над созданием музыкальной школы, в которой хранятся все памятные вещи Ozzy, — памятные вещи за 55 лет — а также мост Black Sabbath, скамейка и бык Ozzy. Это просто потрясающе, и это много значит для него, вы себе даже не представляете».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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23 янв 2024
N
Nihel
Я ещё предлогаю, когда Оззи наконец откинется, его мощи в этой школе положить.
23 янв 2024
Darkside.ru MemberStarbreaker
Про Лемми тоже так говорили.
До зимы 15ого.
23 янв 2024
father
Starbreaker, ох уж эти легенды о бессмертном кутёжнике и грозном ёбаре Оззи
23 янв 2024
s
sibterminator
А еще крысы и борщевик Сосновского.
23 янв 2024
M
Mike Barlow
Жалко его. Такой живчик был неугомонный, а сейчас как в тюряге. Только тюряга собственное же тело.
23 янв 2024
R
Rutger
Останется Шерон, будет продавать свое говно в пулях под видом "праха Оззи"

просмотров: 374

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