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SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останутся только тараканы, OZZY и KEITH RICHARDS»



В новом интервью для Planet Radio Sharon Osbourne поделилась новыми подробностями о здоровье своего мужа Ozzy.



Она призналась, что здоровье её мужа настолько хорошее, что она уверена, что Ozzy пережил бы апокалипсис вместе с гитаристом Rolling Stones Keith'ом Richards'ом и тараканами.



Когда её спросили, как здоровье Ozzy, она ответила:



«У него всё хорошо. Каждый раз, когда я совершаю поездку в Англию, Ozzy хочет приехать, и каждый раз что-то случается, из-за чего он не может приехать. Я просто не хочу везти его в холодное место, потому что холодная погода не подходит людям с болезнью Паркинсона — мышцы сводит, поэтому я сказала ему "не в этот раз", а когда станет немного теплее!»



Sharon уверена, что Ozzy не пропадёт:



«Но у Ozzy девять жизней — он не пропадёт. Если бы упала ядерная бомба, то в мире остались бы тараканы, Keith Richards и Ozzy!»



Насчёт того, когда они с Ozzy переедут на постоянное место жительства в Великобританию, Sharon сказала:



«Мы меняем свой образ жизни. Мы собираемся постоянно жить в Англии, но всё равно будем возвращаться сюда [в Лос-Анджелес], чтобы навестить семью.



Чем старше становишься, тем больше хочется вернуться к своим корням, а это Бирмингем. Он многое значит для Ozzy и BLACK SABBATH, поэтому мы не можем не вернуться сюда всей семьёй. Сейчас мы работаем над созданием музыкальной школы, в которой хранятся все памятные вещи Ozzy, — памятные вещи за 55 лет — а также мост Black Sabbath, скамейка и бык Ozzy. Это просто потрясающе, и это много значит для него, вы себе даже не представляете».







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