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У OZZY OSBOURNE есть 15



OZZY OSBOURNE подтвердил Metal Hammer, что последние месяцы провел в работе над новым материалом:



«Я сделал 15 треков. Это придает мне жизнь, сами понимаете. Последние пары лет, я был между двумя хреновыми состояниями [когда Ozzy серьезно повредил здоровье при падении дома в 2019] и пандемией. И чтобы не сойти с ума, мне нужна была музыка».



Музыкант заметил, что новый альбом близок к завершению.







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