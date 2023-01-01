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SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY



SHARON OSBOURNE в программе "The Osbournes" рассказала о планах по открытию музея OZZY в Бирмингеме:



«Я была занята тем, что пыталась собрать папины памятные вещи для музея, который мы открываем в Бирмингеме».



На вопрос Jack'а, означает ли это, что Ozzy и Sharon возвращаются жить в Великобританию, она сказала:



«Нет, но в музее будут все его награды, вся его сценическая одежда, афиши, старые плакаты времен [ранней инкарнации SABBATH] EARTH. У меня так много памятных вещей.



Мы собираемся сделать его полностью интерактивным — каждое видео, каждое живое выступление твоего отца, все там. Это скорее образовательная вещь для музыкантов и артистов, которые хотят увидеть, что можно прийти из ничего, и если много работать, то вот чего можно добиться.



У нас будет кафе, а в нем — все инструменты, которые только можно придумать. Студенты-музыканты могут приходить, и мы будем проводить музыкальные занятия, потому что в школах больше нет музыки. К нам будут приходить друзья, другие музыканты».







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