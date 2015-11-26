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Ozzy Osbourne

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7 май 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «гораздо лучше»

27 апр 2019 : 		 Названа причина травм, из-за которых OZZY OSBOURNE отменил тур

24 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE идёт на поправку

23 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»

12 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле

10 апр 2019 : 		 3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью

5 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил все даты тура 2019 года

31 мар 2019 : 		 SHARON OSBOURNE однажды предложила звезде «Друзей» секс втроём с OZZY

29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину
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OZZY OSBOURNE «гораздо лучше»



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В ходе визита в программу Larry King Now у сына OZZY OSBOURNE'а Jack'a спросили, каково состояние его отца, на что он ответил:

«О, ну ему уже лучше. На него многое свалилось, и он не выдержал, но сейчас ему гораздо лучше».

Не так давно было объявлено, что все запланированные на этот год концерты перенесены на следующий год и стартуют в феврале. На разогреве выступят JUDAS PRIEST.



OZZY OSBOURNE Is




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