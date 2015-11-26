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OZZY OSBOURNE «гораздо лучше»



В ходе визита в программу Larry King Now у сына OZZY OSBOURNE'а Jack'a спросили, каково состояние его отца, на что он ответил:



«О, ну ему уже лучше. На него многое свалилось, и он не выдержал, но сейчас ему гораздо лучше».



Не так давно было объявлено, что все запланированные на этот год концерты перенесены на следующий год и стартуют в феврале. На разогреве выступят JUDAS PRIEST.















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