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Ozzy Osbourne

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|||| 19 ноя 2023

Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»



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Jack Osbourne подробно остановился на недавнем заявлении Ozzy о том, что качество репетиционных записей Bob'a Daisley из оригинального состава "Blizzard Of Ozz" с гитаристом сольной группы Оззи Рэнди Роадсом было слишком ужасным, чтобы выпускать их в свет.

В одном из недавних эпизодов "The Osbournes Podcast" Ozzy и его семья обсудили легендарные демо-записи Дэйсли "Holy Grail", которые, как сообщается, содержат около восьми часов записей с Роадсом.

Когда сын Ozzy и Sharon Jack высказал мнение, что именно семья Рэнди должна решать, должны ли эти записи увидеть свет, Шэрон сказала: «Именно так». Однако Ozzy назвал более практичную причину, почему эти записи не были представлены публике: «Качество отстойное, оно просто ужасное». Sharon согласилась с ним: «Всё это было записано на маленьком кассетном аппарате. И да, мы ничего не можем с этим сделать».

Во время беседы в подкасте Diary Of The Madmen — The Ultimate Ozzy Podcast" Jack попытался прояснить позицию Ozzy относительно неизданных записей Рэнди Роадса:

«Я думаю, что именно это [Ozz] и пытался сказать. Я считаю, что он хотел сказать, что если уж выпускать запись, то она должна соответствовать неким стандартам.

Я думаю, что Рэнди заслуживает только самого лучшего. И не стоит выпускать что-то вроде этого. И [Bob] сказал, что записал всё на простом магнитофоне. Это не студийная запись. Это не запись с пульта, не запись с микшера или чего-то в этом роде».

Jack предположил, что существовали некие контрактные разногласия, из-за которых записи не были доступны публике:

«Я могу ошибаться, но мои родители считали, что условия сделки — это важный вопрос, и в конечном итоге, как они сказали в подкасте, это должна решать семья Рэнди. Потому что это они должны получить гонорар. Никому нет дела до того, что на этих пленках играет Bob. Людям важно, что это Рэнди Роадс. Я не придираюсь. Людям плевать, и что на пленках и мой отец тоже, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса. Так что с точки зрения моего отца это должно быть решением семьи Рэнди — выпускать это или нет... Я думаю, что мои родители, менеджмент и все остальные были уверены, что это собственность Рэнди. И они посчитали, что неправильно выпускать эти некачественные записи».




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